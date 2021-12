Atletas baianos em início de carreira serão incentivados pelo edital Bolsa Esporte

O Fórum Baiano de Gestores Públicos Municipais de Esporte e Lazer, que prossegue até esta quarta-feira (21), no Centro Pan-americano de Judô, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), lançou o edital do Bolsa Esporte, um investimento no valor de R$ 600 mil. O evento, uma iniciativa do Governo do Estado, realizado por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e do Conselho de Esporte e Lazer do Estado da Bahia tem como foco de discussão o esporte na condição de elemento de inclusão social e o fomento das atividades esportivas para a formação de novos atletas na Bahia

A secretária da SETRE, Olívia Santana, falou sobre o Bolsa Esporte. “Hoje, estamos lançando um edital do Bolsa Esporte com foco no atleta que está iniciando sua carreira. Estamos de olho nos jovens talentos, indicados pelas federações esportivas para que a gente possa apoiar e dar desenvolvimento a esses atletas”. A secretária explicou que o fórum representa uma escuta coletiva, envolvendo gestores esportivos e atletas, que servirá de subsídio para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do segmento na Bahia. Ela lembrou que o Programa de Esporte e Lazer (PELC), que contempla 78 cidades baianas, é um exemplo de como os municípios dão capilaridade às políticas públicas. Também citou o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador (FazAtleta), que, segundo ela, investe R$ 4,5 milhões em atletas.

Para o secretário municipal do Trabalho, Esporte e Lazer de Lauro de Freitas, Wilson Souza, a parceria com o Governo do Estado é fundamental e estratégica. “Nesse momento em que o país passa por uma crise econômica tão grande, o Governo do Estado vem cumprindo a agenda e os investimentos junto aos municípios. Lauro de Freitas, por exemplo, tem a presença da SETRE reestruturando a política de Esporte, Trabalho e Economia Solidária no município, valorizando essa visão de inclusão social”.

O professor Lino Castellani Filho, da Universidade de Brasília (UnB), destacou que a Bahia foi um dos Estados que primeiramente introduziu no seu campo de políticas públicas um sistema estadual esportivo. “Agora é preciso saber como avançar e continuar sendo uma referência nacional em termos de política esportiva. Nós estamos carentes de um sistema nacional de políticas para o esporte, mas isso não impediu que a Bahia desenvolvesse um próprio sistema estadual, que vem servindo de referência para outros Estados brasileiros”.

