Atleta matense conquista 1º lugar em competição de corrida de rua

O atleta Felipe da Cruz Conceição, da Praia do Forte, venceu mais uma competição de atletismo neste domingo (20). O jovem participou do Circuito Unimed de corridas de rua, destacando-se em primeiro lugar na disputa pela categoria de 19 a 30 anos.

Felipe da Cruz foi elogiado pelos organizadores e médicos responsáveis pelo evento, por sua dedicação. Para ele, que faz parte do Programa Formando Campeões, da Prefeitura de Mata de São João, a sensação de conquista é resultado de muito esforço e amor pelo que faz.

“Subir no pódio é saber que estou trilhando o caminho certo e a corrida pode transformar a vida das pessoas”, declara Felipe, que se orgulha em poder representar o seu município. De acordo com o corredor, viver do esporte não é fácil, pois além da determinação são necessários alguns incentivos. Dito isso, Felipe ressalta que o apoio do Formando Campeões tem proporcionado aos jovens a oportunidade de mudar suas vidas.

No início de outubro, o corredor também se destacou no desafio Latitude 12, em Camaçari, levando para casa o título de campeão após correr 10 quilômetros em um circuito com ladeiras.

O Programa Formando Campeões beneficia cinco atletas matenses, através do patrocínio e incentivos a passagens, hospedagens, inscrições, entre outros, para participarem de competições locais, estaduais e nacionais.

