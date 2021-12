Atleta de Lauro de Freitas vai participar da etapa nacional dos Jogos Escolares

A atleta Maria Fernanda Caetano, do Centro de Treinamento Kadosh, de Lauro de Freitas, conquistou a terceira colocação no aparelho corda, e o quarto lugar no aparelho maças, ficando na classificação geral em terceiro lugar na etapa estadual dos Jogos Escolares da Bahia. A seletiva reuniu atletas de escolas públicas e privadas da capital e do interior do Estado em busca de uma vaga na etapa regional da competição, marcada para 20 a 24 de setembro, em Natal (RN). Com o resultado, Maria Fernanda também representará a seleção baiana na categoria 12 a 14 anos, na etapa nacional, que acontecerá em novembro, em Blumenau, Santa Catarina.

No total, a seletiva estadual das modalidades coletivas dos Jogos Escolares da Bahia reuniu, nessa semana, em Salvador, 900 atletas nas faixas etárias de 12 a 17 anos. No sábado (24), o número de participantes aumentou com as disputas das modalidades individuais, totalizando 1,4 mil estudantes atletas. A atividade contou com apoio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF), por meio da Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer (SETREL).

Os Jogos Escolares da Juventude é uma atividade promovida pelo Governo Estadual, , por meio das secretarias da Educação (SEC) e do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (SETRE) e sua autarquia Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), com apoio da Federação Baiana de Esporte Escolar.

