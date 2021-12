Atendimento do SAC Móvel no Boulevard Shopping Camaçari segue até 26 de janeiro

Os atendimentos do SAC Móvel no Boulevard Shopping Camaçari seguem até 26 de janeiro com o intuito de atender à população local em virtude do período de transição da unidade SAC para o shopping. O posto de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os cidadãos podem tirar primeira e demais vias da Carteira de Identidade (com entrega na atual sede do SAC Camaçari, em prazo a ser informado na carreta), primeira via do CPF e Antecedentes Criminais. Para mais informações sobre as rotas do SAC Móvel e horários de atendimento, a Secretaria da Administração (SAEB) disponibiliza o endereço www.sac.ba.gov.br.

adblock ativo