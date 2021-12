O prefeito de Candeias, Pitágoras Ibiapina, considerou que as doses da vacina CoronaVac aos municípios são poucas. O gestor esteve na manhã desta quarta-feira, 20, no programa 'Isso é Bahia', transmitido na A TARDE FM.Pitágoras disse que inicialmente, o município fez tratativas com o Butantan, por intermédio de oficio, porém houve a determinação do Instituto para direcionar as vendas ao governo federal. Como recomendado pelos poderes públicos federal e estadual, a imunuzação está sendo feita nos profissionais da saúde, idosos e pessoas com comorbidades.

"Tentamos essa compra direta, porém o próprio Butantan nos informou que as vendas seriam feitas diretamente ao governo federal e daí, serem distribuídas para os estados", comentou. O gestor disse ainda que espera a liberação da Anvisa para o uso da Sputinik V no país e, daí, se mobilizar para adquirir diretamento as dosagens.

"Se essa vacina russa for liberada, temos que fazer o dever de casa e não ficar esperando chegar ao governo municipal ou estadual para adquirirmos", afirmou. Pitágoras relembrou que foi o primeiro prefeito das 417 cidades do estado, infectado pelo coronavírus. Por isso, sabe da necessidade em investir na saúde do município.

"Além disso, fomos a primeira cidade a decretar lockdown na Bahia. Pensamos em implantar um novo hospital na cidade. Em 2017 inauguramos uma clínica especializada em vacinas", reiterou.

Além de abordar sobre a vacina destinada aos municípios, o prefeito também pontuou sobre o fechamento da Ford e considera que irá impactar de forma agressiva na economia de Candeias. "O escoamento dos carros da Ford, por exemplo, era feito no Porto de Aratu, que pertence ao município de Candeias. São enormes as perdas que vamos ter não só em Candeias, como nos outros municípios da Região Metropolitana de Salvador", finalizou.

Veja entrevista completa:

Rodrigo Tardio "Assim que liberada para venda direta, vamos adquirir o imunizante", diz Pitágoras

