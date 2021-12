Artistas de Maragogipinho expõem suas obras em Salvador

Esculturas assinadas pelos mestres santeiros Rozalvo Santanna, João Santanna e Emanoel Ismarques, de Maragogipinho, estão reunidas na exposição "Artesãos da fé", que será inaugurada nesta quinta-feira (8), no Museu da Misericórdia da Santa Casa da Bahia, localizado no Centro Histórico de Salvador. A mostra, que fica em cartaz até dia 2 de dezembro, reúne 40 obras, com destaque para as imagens de São Cosme e Damião, Santa Bárbara e São Miguel Arcanjo. As peças poderão ser compradas pelos visitantes e o resultado financeiro das vendas será integralmente repassado aos artesãos. “Expor as peças é uma maneira de dar visibilidade a esse trabalho manual, celebrar a cultura popular e valorizar a nossa riqueza cultural”, avalia a curadora Simone Trindade.

Com habilidade e paciência, Rozalvo, João e Emanoel vêm dedicando a vida em transformar o barro em esculturas, que chamam a atenção pela beleza e riqueza de detalhes. Por meio da arte passada de pai para filho, eles ajudam a manter a tradição que pode desaparecer em Maragogipinho, município baiano que, em 2004, foi considerado o maior centro cerâmico da América Latina ao disputar o Prêmio Unesco de Artesanato, no Caribe.

Rozalvo Santanna, que conta ter aprendido o ofício sozinho, tem peças vendidas para diversos locais do Brasil e para alguns países do exterior. Já venceu um concurso de presépios do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), em 1998, e teve fotos de suas obras publicadas no livro Grandes mestres da arte popular ibero-americana. Além disso, ele revela ter cinco peças expostas no Museu do Catete, no Rio de Janeiro.

João Santanna, por sua vez, é a confirmação de que a paixão por essa arte vem de família. Inspirado no irmão Rozalvo, começou a esculpir suas próprias esculturas e, há oito anos, participou de uma exposição em São Paulo. Além disso, tem fotos de algumas obras publicadas no livro Santeiros da Bahia.

Já Emanoel adota, que imprime o estilo barroco nas suas esculturas, também recebe encomendas de todo o Brasil. Ele ressalta que desde criança tinha contato com a cerâmica, por influência dos pais e outros parentes ceramistas. Emanoel conta, ainda, que já enviou de presente ao Papa Francisco uma imagem da Imaculada Conceição e recebeu diretamente do Vaticano uma carta de agradecimento.

