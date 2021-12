Arquitetos baianos concorrem a prêmio nacional

Os arquitetos baianos Sidney Quintela e Marlon Gama estão entre os concorrentes de todo o país no Prêmio Tidelli 30 anos. Os vencedores das três categorias – Corporativo, Residencial e Mostras de Decoração – serão conhecidos na noite desta sexta-feira (30), em cerimônia no Tivoli Eco Resort, na Praia do Forte. O evento comemorativo aos 30 anos da marca baiana vai premiar os projetos inscritos por arquitetos, paisagistas e designers brasileiros.

O concurso, que é aberto aos profissionais de todo país, vai homenagear os talentos nacionais com influências de todas as regiões. Na categoria Corporativo, os finalistas são Juliana Castro (SC), Mariana Albuquerque (SP), Eliezer Ferreira da Silva (DF), Arqusol Arquitetura e Tecnologia (BH), Sérgio Athié (SP), Melina Romano (SP), Mário Santos (RJ) e Sidney Quintela (BA).

Já na categoria Residencial, os concorrentes são Cristina Côrtes (RJ), Cyane Zoboli (ES), Fernando Poles (SP), Ana Cláudia Garcia e Yara Silvério (GO). Marlon Gama (BA), Ricardo Siqueira (PA), Daniel Fromer e Julyana Bortolotto (SP), Vanessa Carla Diniz (MG), Juliana Media (SP), Gam Arquitetura (BA), Mário Araújo (RN), Escala Arquitetura (RJ), Maai Arquitetura (DF) e Gláucia Brito (BH).

O prêmio da categoria Mostras de Decoração será disputado por Junior Piacesi (BH), Fábio Bouillet e Rodrigo Jorge (RJ), Eliane Zanon e Cláudia Machado (PR), Catê Poli (SP), Eduardo Mera (SP), Geórgia Suassuna (PB); CM Projetar (CE)

