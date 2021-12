Após lockdown, Madre de Deus volta a adotar toque de recolher

O toque de recolher voltará a acontecer no município de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A medida ocorrerá entre 18h e 5h e passará a valer após o fim do lockdown, decretado na cidade neste domingo, 28.

De acordo com o prefeito Jailton Santana (PTB), a adesão a esta nova etapa, por parte da população, é de suma importância no combate a propagação do novo coronavírus no município.

Ainda será proibido o funcionamento do comercio, com exceção de farmácias, supermercados, instituições financeiras, auto atendimentos e posto de gasolina. A circulação por esses estabelecimentos deverão ocorrer dentro do protocolo de segurança.

"É proibida a circulação de pessoas, veículos de passeio, de qualquer natureza e forma, à exceção dos expressamente descritos neste decreto, e embarcações das 18 horas às 05 horas da manhã, ressalvada a hipótese de emergência, condução de enfermos às farmácias e/ou unidades de saúde de qualquer natureza, pescadores e trabalhadores que necessitem se deslocar neste horário, desde que imprescindível ao cumprimento da sua jornada de trabalho" afirmou o gestor.

Durante o período estabelecido, será permitido apenas a circulação de viaturas policiais; carros de som para propagação de áudios de avisos de utilidade pública devidamente autorizados; carros oficiais da Sucom; da Secretaria de Saúde; Secretaria de Segurança Cidadã; ambulâncias e veículos prestando socorro a enfermos.

Por fim, o decreto afirma que em caso de descumprimento, o autor poderá ser autuado em flagrante pela prática dos crimes previstos no Código Penal Brasileiro.

Até o momento, Madre de Deus tem 178 casos confirmados da covid-19, 86 curados e três óbitos.

