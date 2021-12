Aniversário do poeta Castro Alves é comemorado com poesia em Cabaceiras do Paraguaçu

A celebração dos 171 anos de nascimento do poeta Castro Alves reuniu mais de 400 pessoas no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), em Cabaceira do Paraguaçu. No local, aconteceram o 17º Festival de Declamação de Poemas e o 4º Festival Infantil de Poesia. Além dos artistas de Saubara, o dia festivo (14/3) foi cheio de atrações como o cantor J. Velloso e a escritora Mabel Velloso, de Santo Amaro, que realizaram um sarau de música e poesia. O mestre baiano da cultura popular nordestina, repentista, cordelista e forrozeiro Bule-Bule também participou do evento. O evento contou, ainda com a exposição temporária “Sertões de Hansen Bahia – Xilogravuras Matrizes e Esboço”, realizada em parceria entre a Diretoria de Museus (DIMUS) e a Fundação Hansen Bahia (FHB) de Cachoeira.

No palco do Parque Histórico Castro Alves houve, ainda, homenagens espontâneas ao poeta e à poesia, além de apresentação do Grupo Boinho de Painho. “Este já é a 17ª edição do festival e há quatro anos festival infantil por conta do grande número de crianças que também queriam participar”, explica a museóloga Fátima Santos, que coordena a Diretoria de Museus (DIMUS/IPAC), agregada à Secretaria de Cultura do Estado. O evento conta com a participação do público de cerca de dez municípios baianos, que se mobilizam anualmente. “Isto aqui é uma paixão!”, justifica a garota Heloísa Santos, 12 anos, vencedora em 1° lugar na categoria infantil, que no palco declamou o poema “Estrofe do solitário”, vestida com roupas masculinas do século XIX, em homenagem a Castro Alves.

