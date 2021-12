Animais na pista fazem ônibus tombar na BA-093; ninguém ficou ferido

Um ônibus da empresa POOL, que transportava funcionários de empresas do Polo Petroquímico de Camaçari, tombou na manhã desta terça-feira, 22, no KM 39 da BA-093, na altura do município de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O veículo trafegava sentido Salvador. A estrada estava molhada e, segundo passageiros, animais na pista fizeram com que o veiculo perdesse o controle e causasse o acidente. Ninguém ficou ferido.

