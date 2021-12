Amélia Rodrigues ganha primeira unidade do SineBahia

Trabalhadores de Amélia Rodrigues, no Recôncavo Baiano, vão contar com um importante aliado na busca por uma vaga de emprego. Nesta quinta-feira (19), o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), e a prefeitura local, inauguraram a primeira unidade do SineBahia do município.

“A Rede SineBahia conta com 126 unidades, distribuídas em 109 municípios da Bahia. Mesmo sem o repasse de recursos do Governo Federal desde 2016, estamos ampliando o serviço para novas localidades, através de parcerias com os municípios, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com as políticas públicas de geração de emprego”, ressalta a titular da SETRE, Olívia Santana.

Situado na Travessa de São Bento, nº 94, no Centro da cidade, o posto de atendimento vai funcionar das 8h às 14h, oferecendo os serviços de Intermediação de Mão de Obra, Seguro Desemprego, Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social e Qualificação Social e Profissional.

