Ambulatório da Dor de Lauro de Freitas atende pelo SUS

O Ambulatório da Dor, implantado no Hospital Municipal Dia Jorge Novis (HMJN), em Lauro de Freitas, está oferecendo o serviço para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com a Faculdade São Salvador. Os atendimentos são realizados por uma equipe de profissionais multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos e médicos especialistas da dor. Sob a responsabilidade dos médicos especialistas Max Wesley e Antonio Argolo, PHD em dor, a unidade oferece terapias, como acupuntura, técnicas de agulhamento, prescrição de autocuidado em casa, exercícios ativos, ventosoterapia e bloqueio de nervos.

“Estamos oferecendo aos pacientes o que há de melhor para o tratamento da dor crônica e da dor aguda. A dor, de modo geral, talvez seja uma das situações humanas que mais causam sofrimento. Ela não só provoca um sintoma desagradável, mas traz repercussões físicas e psicológicas que afetam o individuo”, explica o diretor médico do HMJN, Rogério Medrado, destacando que o novo serviço implantado na unidade hospitalar coloca Lauro de Freitas em destaque no assunto, tornando o município o único da Região Metropolitana de Salvador (RMS) a oferecer esse tratamento pelo SUS.

O médico Max Wesley, alerta: “Se a causa de base não for tratada logo e de maneira adequada, o risco de o sintoma se tornar permanente aumenta”. Ele explica que existem diferentes tipos de dor. “Dor crônica é aquela que persiste ou recorre por mais de três meses, já a dor denominada aguda é aquela que surge repentinamente e tem sua duração limitada. Geralmente tem função de alertar o indivíduo da existência de alguma lesão ou disfunção geral no organismo. A dor ainda pode ser sentida após cirurgias ou em decorrência de doenças”, pontua.

No entanto, ressalta o especialista, a dor é importante para a sobrevivência humana. “Porque é essencial para se detectar uma doença, uma espécie de aviso. Porém, o processo de dor quando é crônico e intenso traz malefícios, causando depressão, aumento do estresse e desequilíbrio no metabolismo do paciente”.

Cefaleias e lombalgias estão entre as maiores causas de procura do serviço no Brasil. O fisioterapeuta do HMJN, Artur Magnavita, destaca que as mulheres com idade a partir de 40 anos são as mais acometidas. “Geralmente as mulheres apresentam fibromialgia ou dores de cabeça”, disse. Magnavita explica que, inicialmente, é observada a rigidez das articulações, dos músculos e da postura e, a partir disso, um plano de tratamento é traçado. “São realizados exercícios, alongamentos e, em alguns casos, a acupuntura, para promover o relaxamento, melhorar a flexibilidade e a força e, assim, promover o alívio da dor”.

