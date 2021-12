Alta temporada de cruzeiros aquece economia turística da Bahia

O início da alta temporada de cruzeiros marítimos na Bahia será marcado com a chegada do navio MSC Fantasia, prevista para a próxima segunda-feira (19), no Porto de Salvador. Com base em dados da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), a estimativa da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR) é que chegue 240.957 turistas, entre os portos da capital e de Ilhéus, até 21 de abril de 2019, o que significa um incremento médio de 7% em relação à temporada anterior.

A SETUR informa que, no total, estão previstas 48 escalas de navios e o desembarque de 163.773 passageiros, somente em Salvador. Em Ilhéus, serão 20 escalas e 77.184 passageiros. O maior navio a atracar no porto da capital é o MCS Seaview, com capacidade para 5.210 passageiros. Suas escalas começam no início de dezembro e seguem até meados de fevereiro. Também estão no roteiro dos portos baianos navios como MSC Orchestra, MSC Poesia, Costa Favolosa e Sovereign, dentre outros.

O desembarque de passageiros aquece a economia local e movimenta pontos turísticos nas proximidades do Porto de Salvador, como o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda e o Pelourinho, no Centro Histórico. O secretário do Turismo da Bahia, José Alves, observa que o mercado brasileiro de cruzeiros marítimos se consolidou e apresenta resultados positivos. "Temos aqui alguns dos principais destinos litorâneos do país que registram expansão da atividade turística, razão maior do otimismo do setor com a chegada da temporada de navios".

