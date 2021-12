As fortes chuvas que caem no município de Alagoinhas, desde o final de março, vêm causando transtornos aos moradores de diversos bairros. Mais uma vez, ruas foram alagadas e casas invadidas pela água, como mostram vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais. Ruas como a da Cavada, no sentido da Avenida Rio Branco, que foi requalificada recentemente pela prefeitura, ficam tomadas de alagamentos quando chove.

Atrvés de um vídeo, o prefeito Joaquim Neto afima que antes da reforma da obra realizada pela sua gestão e que havia sido "prometida há 50 anos", as casas eram alagadas quando chovia, não passava carros porque a rua virava um rio e, no verão, a poeira não deixava ninguém em paz". No entanto, outro vídeo, enviado por moradores do município, mostra, a partir das imagens de alagamento, que a realidade é a mesma de antes da reforma.

Ainda na gravação, a fala do morador questiona a qualidade da obra: "15 milhões jogados fora. Olhem a situação", questionou se referindo ao empréstimo de R$ 15 milhões que a prefeitura teria solicitado para a realização das obras de drenagem.

Veja o vídeo:

Da Redação Alagoinhas:prefeitura gasta com obras mas ruas continuam alagando; assista ao vídeo

adblock ativo