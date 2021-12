Agricultores rurais de Mata de São João participam de capacitação

Produtores rurais de Foz de Imbassaí, no município de Mata de São João, participaram, nessa quarta-feira (22), de uma ação do Projeto Capacitar, que visa promover a formação dos agricultores por meio de cursos promovidos em suas próprias comunidades. Na ocasião, os agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstraram os resultados do Censo Agro 2017, realizado na zona rural com o apoio da prefeitura municipal.

Realizada pela Secretaria de Agricultura do Município (SEAGRI), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a ação deverá atender todas as comunidades de Mata de São João com potencial agrícola e artesanal, conforme os seus organizadores. Beneficiamento de frutas e hortaliças; Economia criativa; Agricultura orgânica e gestão empreendedora; Beneficiamento da mandioca; Empreendedorismo e gestão para as associações e cooperativas; e Beneficiamento com foco no mercado turístico são alguns dos cursos que estão sendo oferecidos pelo Projeto Capacitar.

