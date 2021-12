Agricultores de Mata de São João receberam capacitação

Agricultores da zona rural de Mata de São João receberam, esta semana, capacitações através do Projeto Capacitar. As comunidades de Pedra do Salgado e Carijó foram contempladas e seus produtores puderam se reciclar e obter mais conhecimentos sobre técnicas de produção e comercialização, visando elevar a perspectiva de renda familiar.

Os agricultores de Pedra do Salgado receberam curso sobre beneficiamento de frutas e hortaliças. Na Comunidade de Carijó, por sua vez, foi ministrado um curso sobre beneficiamento e processamento de mandioca.

Os cursos são resultados de uma ação da Prefeitura Mata de São João, através da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), em parceria com o SEBRAE, e pretende atender todas as comunidades rurais do município que tenha potencial agrícola e artesanal.

