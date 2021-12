Agentes de trânsito de Lauro de Freitas adotam novo fardamento

O novo fardamento dos agentes de trânsito de Lauro de Freitas foi apresentado pela Secretaria de Trânsito e Transportes e Ordem Pública (SETTOP), no Centro Integrado de Mobilidade Urbana (CIMU), em Lauro de Freitas. O uniforme preto e amarelo limão segue um padrão nacional escolhido pela própria categoria em todo o Brasil.

“Estamos nos antecipando das 64 cidades baianas que possuem o trânsito municipalizado e trazendo o que há de bom. Nós somos a quarta a adotar a nova farda, sempre com a proposta de cuidar, educar e conscientizar o cidadão”, afirmou o superintendente de Trânsito e Transportes, Smitth Neto.

O agente de trânsito, Jamilton Coelho, considera que a nova roupa permite melhor visualização dos agentes, principalmente à noite e em situações de baixa visibilidade. “Este novo fardamento não é para o agente ficar mais bonito e sim para passar mais segurança para o motorista e para o agente que está na rua, já que essas cores permitem que o cidadão tenha uma visão 360º dos agentes que estão nas ruas”, explicou.

Para o chefe de gabinete de Lauro de Freitas, Leto Lopes, o novo fardamento não vai mudar o que o município tem de mais importante, que é a excelência do atendimento no trânsito e sim dar mais segurança para todos. “É um forma de reconhecimento da gestão e comprometimento com os munícipes e servidores”, garantiu.

adblock ativo