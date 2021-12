Aeroporto de Salvador registra crescimento de tráfego pelo segundo semestre seguido

Um crescimento de tráfego nos aeroportos administrados pela Vinci Airports, em várias partes do mundo como Brasil, Portugal, Camboja, França, Japão, República Dominicana e Chile. O aeroporto de Salvador, que é operado pela empresa desde 2 de janeiro de 2018, alcançou um crescimento de 1,3% no segundo trimestre apesar dos protestos dos caminhoneiros, que paralisaram o país em maio. Com a crise, destacam os representantes da Vinci, criou-se uma falta de fornecimento de combustível de aviação em todos os principais aeroportos do Brasil e levou à redução na demanda e taxas de ocupação.

De acordo com dados oficiais, “o aeroporto de Salvador foi capaz de manter o fornecimento de combustível durante a crise e o foi usado por algumas companhias aéreas internacionais como um ponto de abastecimento antes de deixarem o país. Acima de tudo, conseguiu se manter em alta, com taxas de ocupação acima de 80% no segundo trimestre”.

No segundo trimestre de 2018, o tráfego nos 36 equipamentos operados pela Vinci Airports, ainda conforme informação oficial, esteve 7,4% acima em relação ao segundo semestre de 2017, com 42,9 milhões de passageiros atendidos nos aeroportos da rede naquele período. Além disso, a empresa registrou um crescimento a níveis recordes no Camboja (+20.6%); uma performance robusta na Europa, com dois dígitos de crescimento em Lisboa (+10.7%), Porto (+11.2%), Rennes (+20.9%) e Toulon Hyèrs (+14,3%); e um crescimento sustentado nos três aeroportos operados na região de Kansai do Japão (+7.8%) e no aeroporto de Santiago, no Chile, (+6.9%) .

