Aeroporto de Salvador inaugura maior Duty Free do Nordeste

Os viajantes que desembarcarem de voos internacionais no aeroporto de Salvador contarão com uma nova Duty Free. Inaugurada nesta quinta-feira (20), a loja, operada pela Duty Free Americas (DFA), foi ampliada e dispõe agora de uma área de 600 m², tornando-se a maior do Nordeste.

O estabelecimento, segundo Julio Ribas, diretor-presidente do aeroporto de Salvador, marca a implementação do novo conceito comercial do Aeroporto, que segue a tendência internacional de “proporcionar aos passageiros a melhor experiência de consumo”.

“Com um layout moderno e um espaço mais amplo, tenho a certeza de que vamos poder acolher e atender os passageiros do aeroporto com ainda mais hospitalidade, conforto e atenção que eles merecem, oferecendo um mix de produtos ainda mais extenso”, afirmou Stephanie Katz, diretora executiva da DFA Brasil, presente na cerimônia de inauguração.

A loja reúne produtos de marcas internacionais como Carolina Herrera, Dior, Chanel, Lancôme, Chandon, Jack Daniel's, Ballantines, Veuve Cliquot, Johnny Walker, Victorinox, Michael Kors, Guess, Puma, JBL, GoPro, Ray Ban, Calvin Klein, Anne Klein, chocolates Godiva, dentre outras.

Novidade - Em outubro de 2019, outra Duty Free será inaugurada no Aeroporto de Salvador, no embarque internacional. A loja será construída no novo píer em uma área total de 250 m².

