Adolescente suspeito de assaltar motocicletas e revendê-las é apreendido em SAJ

Um adolescente, de 17 anos, suspeito de envolvimento em assaltos de motocicletas, foi apreendido nesta terça-feira, 23, em Santo Antônio de Jesus, Região Metropolitana de Salvador (RMS) durante operação deflagrada por Equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Os policiais recuperaram seis motocicletas e segundo investigações, o adolescente utilizava um simulacro de arma de fogo nos assaltos. Além disso, o suspeito retirava as placas dos veículos, raspava a numeração do chassi e revendia as motos em cidades próximas.

Conforme os militares, os crimes ocorreram em Laje, Varzedo e outros municípios da região. As pessoas que compraram os veículos irão responder pelo crime de receptação.

As motos serão submetidas à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), enquanto o adolescente está à disposição do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

