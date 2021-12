Acusado de 'saidinha bancária' é preso na RMS

Um homem de 33 anos, acusado de aplicar o golpe conhecido como 'saidinha bancária', foi preso nesta segunda-feira, 21, no Centro do município de Dom Macedo Costa, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

De acordo com os policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), o homem tinha um mandado de prisão definitiva em aberto por roubo e foi localizado em uma residência na cidade.

Com pena de cinco anos e quatro meses imposta pela 12ª Vara Criminal de Salvador, o homem, natural da capital baiana, deve cumpri-la em regime semiaberto. Segundo informações da Polícia Civil, a acusação se refere à autoria de uma 'saidinha bancária' no bairro da Calçada, em Salvador, no ano passado.

O suspeito também tem passagens pela polícia por violência doméstica. A Polícia Civil informou a captura do homem às comarcas de Santo Antônio de Jesus e Salvador. Ele será transferido para a capital, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

adblock ativo