Acusado de homicídio é preso em Dias D'Ávila

Um homem que possuía um mandado de prisão em aberto foi preso por equipes da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar, na noite desta quarta-feira, 30, no bairro residencial Parque I, município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o comandante da 36ª CIPM, major Hildegard Dantas, os policiais faziam rondas na região do Bosque, quando um homem tentou se esconder ao perceber a presença policial. "A equipe fez a consulta no banco de dados e descobriu o mandado de prisão", revelou o oficial.

O homem foi conduzido à 25ª Delegacia Territorial de Dias D'Ávila, na mesma cidade.

