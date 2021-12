Ações nos setores da Agricultura e Pecuária foram ampliadas em Castro Alves

Vetor de desenvolvimento econômico e social do Recôncavo Baiano, os setores da Agricultura e da Pecuária no município de Castro Alves obtiveram importantes investimentos no ano de 2018, conforme o secretário municipal da Agricultura e do Meio Ambiente, João Mendonça. Através do Programa Agro Amigo, contabiliza o gestor, foram aprovados 371 projetos que geraram mais de R$ 1,8 milhões em crédito para agricultores familiares e empreendedores rurais, ajudando a movimentar a economia da cidade. Número que cresceu se comparado a 2017, quando foram assinados 322 projetos, com empréstimo de R$ 1,4 milhões.

Ainda segundo o gestor, campos de demonstração e unidades de observação também foram implantados com o objetivo de testar, junto aos agricultores, novas tecnologias e culturas, ampliando a capacidade produtiva da terra. Cerca de 50 mil mudas de palma forrageira foram doadas para garantir a alimentação de diversos rebanhos. O projeto Aração Comunitária, realização da prefeitura municipal, teve continuidade e 650 famílias foram contempladas com aração ou gradagem de terras para auxiliar o plantio de feijão, milho, mandioca e palma, com 82 projetos a mais que em 2017, ano de início.

O secretário João Mendonça afirma que as condições climáticas foram favoráveis para o cultivo em todo município. “A produção obtida no campo atendeu as expectativas previstas, proporcionando aos agricultores boas colheitas. Conseguimos sucesso com o desenvolvimento das atividades. A nossa meta é seguir fortalecendo a estrutura para que o homem do campo possa produzir mais”, destaca o gestor, citando que foram implantados ou tiveram seguimento projetos, palestras, visitas e reuniões técnicas, emissão de licenças ambientais e fiscalização, entre outras ações.

