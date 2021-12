Ações de regularização fundiária são celebradas em Cruz das Almas

Para viabilizar o reconhecimento do domínio municipal das áreas urbanas e suburbanas de Cruz das Almas, o Governo do Estado, por meio da Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), unidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), celebrou, nesta segunda-feira (11), a parceria com o município. Na ocasião, foi realizada, também, a assinatura do termo de compromisso para viabilizar o projeto Busca Ativa.

Com a assinatura do convênio de reconhecimento do domínio municipal, a CDA iniciará os trabalhos de campo visando identificar e delimitar a área da sede da cidade, vilas, povoados e distritos para o reconhecimento do domínio do município, materializado no título que será emitido.

Presente no evento, a coordenadora executiva da CDA/SDR, Renata Rossi, falou sobre a importância de serem estabelecidas parcerias com as prefeituras: “É fundamental contar com prefeituras parceiras da agricultura familiar para que as políticas públicas possam chegar para quem mais precisa”.

Por meio do Busca Ativa, agentes de campo do município, credenciados e treinados pela CDA, visitarão as famílias de agricultores familiares, a fim de recolher os documentos pendentes, a exemplo de certidões, RG, CPF, dentre outros fundamentais para a conclusão do processo de emissão do título de terra, conforme estabelecido nas normativas vigentes.

Orlando Peixoto, prefeito de Cruz das Almas, ressaltou a importância da regularização fundiária para a população: “Com esses convênios que celebramos hoje, nossa população terá o título da posse da terra, tendo a oportunidade de fazer melhorias nos seus imóveis e condições para que possam conseguir financiamentos”.

Felipe Viveiros, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de Cruz das Almas, considera que “a Regularização fundiária transforma a vida das pessoas, porque resgata a autoestima e dá dignidade. A discriminatória urbana vem favorecer e desburocratizar a legalização dos imóveis, onde a prefeitura passa a ter autonomia sobre a terra do município, tendo uma relação direta com o proprietário do imóvel”.

adblock ativo