Abertas inscrições para o Prepare-se em Santo Antonio de Jesus

As inscrições para a 22ª edição do Programa de Preparação do Servidor para a Aposentadoria - o Prepare-se - já estão abertas e podem ser feitas. No município de Santo Antonio de Jesus, a ação acontece entre 21 e 23/11, no auditório do Laboratório Fernando Queiroz, localizado no centro da cidade, e serão disponibilizadas 120 vagas. O Prepare-se é uma realização das Superintendências de Previdência e de Recursos Humanos da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB).

Apoiado na exigência do Estatuto do Idoso, o programa integra as políticas de valorização do servidor e visa orientar os servidores durante a fase de transição para a aposentadoria, alertando para novas perspectivas, oportunidades e possibilidades que são abertas durante o novo ciclo de vida, minimizando o impacto e os reflexos decorrentes da transição da vida funcional.

Como ressalta o superintendente de Previdência, Rodrigo Pimentel, a aproximação da aposentadoria é, também, o momento de rever objetivos e propósitos. “O programa integra as políticas de valorização do servidor e tem o objetivo de minimizar os reflexos decorrentes da transição da vida funcional e proporcionar a construção de um novo projeto de vida para aqueles servidores que optem pela aposentadoria”.

Em Santo Antônio de Jesus, além do atendimento do “Balcão Previdenciário”, que será aberto a todos os servidores estaduais, o Prepare-se realizará palestras sobre legislação e benefícios previdenciários; educação financeira; qualidade de vida; empreendimento e planejamento para aposentadoria, entre outros assuntos. No último dia do evento, serão realizadas exposição temática e feira de serviços.

O Prepare-se é aberto a servidores estaduais dos três poderes, desde que já tenham cumprido critérios para a aposentadoria. Os interessados podem se inscrever até o dia 20/11, por meio do Portal do Servidor ou presencialmente, em uma das unidades do Centro de Atendimento Previdenciario (CEPREV), situadas nos postos do SAC da capital e interior. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 3116-5710 / 5709 ou pelo e-mail prepare.se@saeb.ba.gov.br.

