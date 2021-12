Abastecimento de água é interrompido em quatro áreas de Lauro de Freitas

Pelo menos quatro localidades do município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, terão o abastecimento de água interrompido a partir da manhã desta quarta-feira, 14, segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

De acordo com a concessionária, o procedimento será realizado para corrigir um vazamento em um trecho de rede distribuidora, na Estrada do Coco, que rompeu durante a madrugada. As áreas afetadas são: Portão, Buraquinho, Vida Nova e Vilas do Atlântico.

Ainda conforme a empresa, a previsão de conclusão do serviço é no final da tarde desta quarta-feira, quando o fornecimento de água começará a ser regularizado gradativamente, com previsão de completa regularização nas 24 horas seguintes.

Até que a situação seja normalizada, a Embasa recomenda que os moradores solicitem o abastecimento alternativo por carro-pipa, informando número de matrícula. O contato pode ser feito pelo App Embasa, Agência Virtual agenciavirtual.embasa.ba.gov.br ou pelo 0800 0555 195.

