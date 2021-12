Abastecimento de água é interrompido em Madre de Deus e distritos de São Francisco do Conde

O abastecimento de água foi interrompido no início da manhã desta quarta-feira, 23, para manutenção emergencial na adutora que atende a sede do município de Madre de Deus e distritos de São Francisco do Conde, na Região Metropolina de Salvador (RMS) (veja lista abaixo).

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a conclusão do serviço está prevista para o final da tarde desta quarta, quando terá início a retomada gradativa do abastecimento nas áreas afetadas.

Até a completa regularização do fornecimento de água, a Embasa recomenda o uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados e todas as formas de desperdício.

Os imóveis que possuem reservatório com capacidade para atender as necessidades diárias de seus ocupantes não serão afetados por esta interrupção temporária. Ainda conforme o órgão, a Embasa está disponibilizando carros pipa para abastecimento alternativo até a completa regularização do abastecimento pela rede distribuidora.

Para solicitar carro pipa, o usuário deve entrar em contato com a Agência Virtual pela web ou App Embasa ou ligar para o 0800 0555 195 que, no momento, funciona com número reduzido de atendentes por causa da pandemia de coronavírus.

Localidades afetadas são: Madre de Deus, Bom Jesus dos Passos, Ilha dos Frades, Ilha de Maria Guarda, Caípe, Santo Estevão.

