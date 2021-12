“A FENAGRO é uma feira para a integração da produção agrícola baiana”

Consolidada como o maior evento do segmento do Norte/Nordeste, a Feira Nacional de Agropecuária (FENAGRO) chega à sua 30ª edição, entre os dias 26/11 e 3/12, no Parque de Exposições da Bahia, na Paralela, em Salvador. O secretário de Agricultura do Estado da Bahia, Vitor Bonfim, fala ao Portal Municípios do A TARDE sobre a infraestrutura, o tema e a programação da feira, destacando a sua importância no que se refere à oportunidade de negócios e no fomento de ações no setor Agropecuário.

A FENAGRO chega à sua 30ª edição consolidada como o maior evento do segmento do Norte/Nordeste. Com a crise econômica do país, o evento sofre alguma redução na sua infraestrutura, este ano?

Obviamente que a crise econômica traz reflexos para a Agropecuária baiana, como também a seca, que já dura cinco anos. Claro, então, que, por conta disso, a gestão de eventos agropecuários, como um todo, tem sido afetada com a redução dos patrocinadores e parceiros, diminuindo, principalmente, a captação de recursos. Mas, ainda assim, acreditamos muito no sucesso da FENAGRO 2017, em sua 30ª edição.

Qual é o tema desta edição e que novidades podemos destacar?

O tema será “FENAGRO 30 Anos”. Celebraremos essa data como o maior evento de Agropecuária do Norte/Nordeste e um dos cinco mais importantes do Brasil. Faremos a grande celebração dentro do próprio Parque de Exposições e durante todo o período da FENAGRO, com uma programação bastante diversificada, de modo a atender bem os expositores e o grande público esperado.

De que forma a FENAGRO tem ampliado a proposta de realizar oportunidades de negócios e ações de fomento ao setor Agropecuário?

O foco da FENAGRO é o fomento do Agronegócio. Isso é feito através de várias ações, como a realização de palestras, debates e eventos para capacitar, cada vez mais, o pecuarista e o agricultor, tornando a Agricultura cada vez mais eficiente no nosso Estado. Os habituais leilões de animais, além de fomentar negócios entre empresários, expõem e divulgam as raças e suas melhorias genéticas. Normalmente, os leilões movimentam em torno de 20% de todos os negócios da FENAGRO. Estimamos, para 2017, que eles superem R$ 20 milhões. Além disso, buscamos sempre a presença de instituições financeiras, como o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Desenbahia, para prestar auxílio financeiro e consultorias aos produtores. O tradicional salão internacional, que é uma forma de apresentar o Agronegócio baiano aos corpos consulares, às empresas e aos empresários de todo o mundo, eleva a possibilidade de atração de investimentos e realização de negócios e parcerias.

A expectativa é que o evento, este ano, movimente que montante em negócios? Qual o público esperado? E quantos animais serão expostos?

A expectativa é que o volume de negócios permaneça no patamar do ano anterior, movimentando mais de R$100 milhões nos sete dias de eventos. Já a presença de público tem crescido sistematicamente na FENAGRO, não só de pecuaristas e agricultores, mas do público em geral, fazendo com que estimemos em torno de 120 a 150 mil pessoas presentes. A exposição de animais deverá contar com cerca de quatro mil animais, incluindo ovinos, caprinos, bovinos e equídeos.

Que outros eventos realizados dentro da FENAGRO poderíamos ressaltar?

Teremos o lançamento da BahiaFarmShow 2018; o Salão Internacional, o Campeonato Nacional da Raça Santa Inês; a Feira de Agricultura Familiar e a Feira de Pequenos Animais, além de seminários; palestras; exposição de minibois; leilões; arena off road; entre outros atrativos.

Qual a relevância das feiras baianas de Agricultura Familiar, de Economia Solidária e de Reforma Agrária, que acontecem dentro da FENAGRO?

São eventos de fundamental importância, pois mostram que o Agronegócio e a Agricultura Familiar podem coexistir perfeitamente. Isso, aliás, evidencia que a FENAGRO é uma feira para a integração da produção agrícola baiana, independente se ela é do grande produtor ou do produtor familiar. Em anos anteriores, tivemos grande destaque na aceitação do público pelos excelentes produtos da Agricultura Familiar, sendo alguns bastante exóticos, como foram os casos da cerveja de umbu e da linguiça de tilápia, e, este ano, teremos também muitas novidades para quem for na FENAGRO.

Que balanço o senhor faz sobre a importância da FENAGRO na economia baiana ao longo dessas últimas três décadas?

Sem dúvidas, todas as edições da FENAGRO foram importantíssimas para a movimentação financeira do Agronegócio baiano, com todas as suas transações de animais, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos. Além de movimentar o Agronegócio, o evento movimenta também outros setores da economia, como o turismo de caráter nacional, pois atrai expositores de todo o Brasil. A FENAGRO será um show!

