9º Rally Náutico da Bahia será realizado neste sábado

O Rally Náutico da Bahia chega à sua nona edição, apresentando novidades e trazendo mais desafios aos competidores. Dentre as mudanças da prova, que reúne pilotos de lanchas e de motos aquáticas, está a inserção de um perfil turístico à competição, a partir da integração da Ilha Bimbarras na rota do evento. O percurso passa a ter a largada na Bahia Marina, com parada, pela primeira vez também, na paradisíaca Ilha Bimbarras e retorno com festa de premiação no Yacht Clube da Bahia. O Rally Náutico integra o Festival Náutico, lançado pela Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (SALTUR). O evento acontece neste sábado (2), através da Bahia Marina e do Yacht Clube da Bahia, que reúnem pilotos de lanchas e motos aquáticas e as inscrições poderão ser feitas até sexta-feira (1º), na administração da Bahia Marina ou secretaria do Yacht Clube.

A gestora da Bahia Marina e diretora de prova do Rally Náutico da Bahia, Leilane Loureiro, explica que o novo percurso desenvolvido pelo técnico David Perrone tem distância maior, possibilitando mais desafios aos competidores, com duração média de quatro horas de prova. “A competição vai abranger mais trechos em linha reta e a velocidade média mais alta. Conhecimento do equipamento de localização, concentração e habilidade serão primordiais para vencer a prova”, considera, completando que serão vencedores da prova os participantes que obtiverem o menor número de pontos perdidos.

Atividade de lazer e esporte, o Rally Náutico não é considerado uma corrida de velocidade e sim de regularidade náutica, que alia tempo e localização de forma exata. Ou seja, em todas as lanchas e jets serão instalados aparelhos de GPS - chamados data logger, que monitora os dados dos participantes. A modalidade é dividida em quatro categorias: Geral, Bahia, Aventura e Jet Ski.

Experiência de campeão

Com o título inédito do Brasil, conquistado este ano no Rally Dakar (maior competição mundial off-road), o campeão Lourival Roldan traz toda a sua experiência em rallys automobilísticos e náuticos para a Bahia e assume a comissão técnica da prova. “A expectativa é que os competidores baianos se empenhem ao máximo para fazer uma bonita competição. Assim como uma prova por terra, o rally náutico se iguala quando o competidor se desafia, conhece o equipamento que tem em mãos e encara a prova com responsabilidade e alegria”.

Inscrição e premiação

Para participar da prova, são permitidas embarcações iguais ou superiores a 18 Pés e Jet Ski RunAbout (Sentado), devidamente regulares junto ao Título de Inscrição de Embarcação (TIE) e \o Conselho Regional de Estatística (CRE), expedidos pela Marinha. Os interessados em se inscrever deverão desembolsar R$ 400 para lanchas nas categorias Geral, Bahia e Aventura e R$ 160 para Jet Ski. A premiação acontecerá a partir das 16h, no Yacht Clube da Bahia, e contará com shows da banda Maria Te Viu e dop cantor Daniel Vieira. Inscrições e mais informações através dos contatos: (71) 2105-9108/secretaria.esportes@icb.com.br (Yacht Clube da Bahia) e (71) 3320- 8888/atendimento@bahiamarina.com.br (Bahia Marina).

