5º Encontro Estudantil da Rede Estadual começa nesta terça na Arena Fonte Nova

Começa nesta terça-feira (21) o 5º Encontro Estudantil da Rede Estadual, promovido pela Secretaria da Educação do Estado. O evento, que prossegue até quinta (23), acontece na Arena Fonte Nova, que será palco para a exposição de projetos de arte e cultura, envolvendo dança, teatro, cinema, canto-coral, música, artes visuais, e também de projetos de esporte, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, desenvolvidos por estudantes das escolas estaduais. A abertura oficial será às 9h, no Salão das Artes, no nível 6. O acesso é gratuito e aberto à participação do público em geral, sempre das 8h às 18h.

Com espaços personalizados, estandes, palcos e uma quadra de esportes, o encontro irá reunir mais de quatro mil estudantes expositores, de várias partes da Bahia. Além de conhecer e prestigiar a arte, a inovação e as tecnologias sociais produzidas pelos estudantes, os visitantes poderão interagir e participar diretamente de experiências como o “Simulador de Voo” e a “Caixa Preta”, bem como acompanhar competições de robótica, apresentações de corais, palestras, fanfarras escolares, jogos escolares, apresentações de dança, de canto coral e de música e contação de histórias.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, afirma que o Encontro Estudantil reflete as políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado da Bahia, que contribuem para uma escola mais dinâmica. “O Estado vem investindo no fortalecimento pedagógico nas escolas e o Encontro Estudantil é um reflexo destas ações, que promovem o protagonismo dos nossos estudantes, por meio dos projetos capitaneados pelos professores em sala de aula”.

Protagonismo estudantil

As criações estudantis desenvolvidas nas escola, ao longo do ano letivo de 2016 e que serão apresentadas durante o Encontro Estudantil, estarão representadas pelos estudantes finalistas do 9º Festival Anual da Canção Estudantil (FACE), da 9ª Mostra de Artes Visuais Estudantis (AVE), do 8º Sarau do projeto Tempos de Arte Literária (TAL), da 5ª Mostra das Aventuras Patrimoniais (EPA), da 4ª Mostra de Vídeos Estudantis (PROVE), da 3ª Mostra de Dança Estudantil (DANCE), da 3ª Mostra de Canto Coral Estudantil (ENCANTE) e do 1º Festival Estudantil de Teatro (FESTE).

O Encontro envolverá ainda a Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inovação da Bahia (FECIBA) e os festivais de judô, xadrez, capoeira e rugby, além de basquetebol especial, voleibol, futsal, handebol, basquete e vôlei, dos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP). O evento contará, também, com a Feira de Tecnologias Sociais da rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica da Bahia: território e intervenção social e com o Espaço Professor/Empreendedor. A atividade inclui a tenda digital, além de Simulador de Voo, competições de Robótica e a Caixa Preta, do Centro Juvenil de Ciência e Cultura.

Ainda dentro da programação constam o 2º Encontro Estadual de Líderes de Classe e a Exposição dos 10 anos do programa Todos pela Alfabetização (TOPA), além de contação de histórias, oficinas indígenas, apresentação de fanfarra e Transmissão do evento, ao vivo para os estudantes das telesalas de aula do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC). A atividade marcará, ainda, os lançamentos da Plataforma Anísio Teixeira e do Programa ‘Nas Ondas da Rede’ da Rádio Anísio Teixeira, a realização de palestras sobre a vida e obra de Anísio Teixeira, bem como apresentações sobre o Instituto Anísio Teixeira (IAT) e centros de formação de profissionais da Educação do país.

Níveis da Arena

O 5º Encontro Estudantil da Rede Estadual ocupará seis níveis da Arena Fonte Nova, em Salvador (3, 4, 5, 6, 7 e 8). Os visitantes, que terão entrada gratuita, poderão passear por todos os espaços disponíveis do encontro. A entrada será pelo setor Sul da Arena Fonte Nova (em frente ao Dique do Tororó), com visitação das 8h às 18h. Para conferir toda a programação do 5º Encontro Estudantil da Rede Estadual, acesse o Portal da Educação .

