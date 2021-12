49ª Regata Aratu-Maragojipe tem largada neste sábado (25)

A 49ª edição da Regata Aratu-Maragojipe, que será aberta na noite desta sexta-feira (24), na sede do Aratu Iate Clube, terá a sua primeira largada no sábado (25), às 10 horas, com a participação de mais de 500 embarcações. A novidade, este ano, é que a competição náutica se integra ao Campeonato Brasileiro da Classe Mocra, de veleiros catamarãs, atraindo uma frota extra de barcos vindos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O evento, que tem o patrocínio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, é uma das mais importantes da América Latina e coincide com as comemorações ao padroeiro de Maragojipe, em São Bartolomeu.

“A regata fortalece o turismo náutico, proporciona visibilidade da Baía de Todos-os-Santos e movimenta a economia local”, enaltece o secretário estadual do Turismo, José Alves, ressaltando que Maragojipe faz parte do roteiro náutico e cultural desenvolvido pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) para integrar a zona turística da baía. O gestor chama a atenção, ainda, para o fato de a competição agregar várias modalidades do turismo, como o esportivo, o náutico, o religioso, o gastronômico e o cultural. “Não podemos nos esquecer que Maragojipe é uma região de fortes manifestações culturais que atraem milhares de turistas”, reforça.

Além dos barcos que competem em três categorias, a regata é acompanhada por jet skis, escunas, lanchas e alguns remanescentes dos saveiros de vela de içar, uma antiga tradição da Baía de Todos-os-Santos. Os barcos partem da Baía de Aratu, com largadas às 10h, 10h30 e 10h45, a depender da categoria, e seguem por mar até a foz do Rio Paraguaçu. O percurso total é de 32 milhas náuticas e a premiação acontece entre as 20h30 e às 21 horas de sábado.

O coordenador da prova realizada pelo Aratu Iate Clube, Marcelo Fróes, afirma que, “normalmente, os competidores de fora ficam na cidade e se integram a parte profana das comemorações de São Bartolomeu, que acontecem no sábado”. Entre as atrações musicais, destaque para os shows de Kart Love, Coisa Boa e Igor Kanário, dentre outros, na Praça da Matriz.

adblock ativo