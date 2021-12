31º Distrito Integrado de Segurança Pública é inaugurado em Maragogipe

O 31º Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) foi inaugurado em Maragogipe, na quarta-feira (27). Construído em um terreno de aproximadamente 2.500 metros, o complexo hospedará a Delegacia Territorial do município, integrante da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/ Santo Antônio de Jesus) e o 4º Pelotão da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cruz das Almas). O investimento foi de R$ 3,1 milhões. Os mais de 45 mil habitantes de Maragogipe e região serão atendidos por 15 servidores da Polícia Civil e 33 policiais militares, incluindo aqueles que atendem o distrito de São Roque do Paraguaçu.

No ato da entrega da unidade, o governador Rui Costa falou sobre os investimentos do governo no município. “O DISEP se soma às outras ações realizadas pelo Estado aqui, em Maragogipe, e amplia a estratégia de segurança pública que está sendo desenvolvida em cada região da Bahia”. O o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, completou: “A nossa expectativa com o equipamento é a melhoria do atendimento à população de Maragogipe e região, como também melhorar a estrutura de segurança pública dos nossos policiais. O próximo DISEP a ser entregue será o de Caetité”.

Na ocasião, o governador assinou, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), ordem de serviço que autoriza o início das obras de pavimentação da BR-420, no trecho entre o município de São Félix e o acesso a Maragogipe. Segundo Rui Costa, serão recuperados 20,5 quilômetros de rodovia, em um investimento total de mais de R$ 13 milhões. O prazo de execução da obra é de dez meses. A SEINFRA lançou edital de licitação dos acessos à ponte sobre o Rio Baetantã, no valor de R$ 5,1 milhões.

Também foram entregues 204 Certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) aos agricultores familiares e o governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento Rural (CAR), a celebrar convênio no âmbito do Projeto Bahia Produtiva para mandiocultura, no valor de R$ 484 mil. Serão beneficiadas 27 famílias da Associação dos Pescadores e Marisqueiras do Dendê.

