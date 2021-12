2ª Regional de Trânsito é inaugurada em Dias D’Ávila

A nova sede da 2ª Regional de Trânsito (RETRAN), de Dias D’Ávila, foi inaugurada pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN), nesta quinta-feira (16), dentro do projeto de regionalização dos serviços do órgão central. Instalada no bairro Imbassay, a unidade agora dispõe do sistema de Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH) e passa a atender às demandas locais de retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O espaço abriga galpão para vistorias, salas de processamento de dados e guichês de atendimento.

A assessora da Diretoria Geral do órgão, Eunice Ramos, explica que a 2ª RETRAN em Dias D’Ávila tem porte de Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), portanto “possui autonomia, estrutura e informatização necessárias para prestar serviços a veículos e condutores, sem que a população precise se deslocar para Camaçari ou outras cidades vizinhas”. O sistema RENACH e a introdução de computadores ligados à rede permitem a coleta das impressões digitais (biometria) e da assinatura e da fotografia digital, que são colhidas no momento do atendimento.

A 2ª RETRAN também oferece serviços de primeiro emplacamento, vistoria de veículos, transferência de propriedade, troca e escolha especial de placa, mudança de categoria do veículo, mudança de município do veículo e alteração de dados cadastrais do proprietário do veículo, entre outros.

