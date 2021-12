18ª edição do Festival do Poeta traz novidades em sua programação

O "Festival do Poeta 2018 – Encontro das Arte"s, que acontece entre os dias 14 e 17 de março, no município de Castro Alves, em sua 18ª edição, chega com novidades: o Encontro Internacional de Sons, a Feira Literária do Poeta (FLIPO) e o Casarão Multilinguagem. Durante a semana de arte e cultura que celebra o aniversário do poeta Castro Alves, nascido a 14 de março de 1847, o público poderá assistir a apresentação de mais de 30 atrações culturais e shows musicais de nomes como Carlinhos Brown, Diogo Nogueira, Ed Motta, Toni Garrido, Gerônimo, Luiz Caldas, Margareth Menezes e Mariene de Castro, além da performance teatral do ator Jackson Costa. A realização é da Prefeitura Municipal de Castro Alves, através das Secretaria de Cultura e de Turismo.

Cerca de 30 mil pessoas deverão comparecer ao festival, que acontecerá na Praça da Liberdade, com programação gratuita e renovada. É o caso do Encontro Internacional de Sons irá ser representado por uma centena de baterias tocadas simultaneamente. Entre os dias 14 e 16/3, na Praça Dionísio Cerqueira, apresentações solo e duo de mestres em bateria e percussão da Bahia, do Brasil e dos Estados Unidos prometem um encontro marcante, com interação entre bateristas, crianças e jovens. Idealizado e produzido pelo músico castroalvense Tito Oliveira, o encontro vai reunir artistas como Casey Scheuerell, John Wooton, Giba Favery, Cláudio Infante, Celson de Almeida e Peu Meurray.

Outra novidade, a Feira Literária do Poeta (FLIPO) acontece nos dias 14 e 15/3, na Praça Pedro Barros, para levar literatura aos estudantes e à comunidade, com apresentação de novos escritores. Já o Casarão Multilinguagem, localizado no Casarão do Poeta, envolve espaços preparados para uma visita cultural ao Museu do Poeta, com exposições fotográficas e artísticas, além de workshops musicais.

O esporte também terá lugar na na programação do festival com a Corrida do Poeta, cujas inscrições já estão abertas abertas e promete cerca de R$ 7 mil em prêmios aos vencedores. Mais de 200 corredores estão sendo esperados no dia 18/3, com largada às 8h, na Praça da Liberdade. A gastronomia também ganhou espaço, com a promoção do 1º Festival Gastronômico da Carne de Sol. Concursos de dança e apresentações de samba de roda, capoeira, maculelê, batalha de fanfarras e repentistas locais também estão no roteiro cultural do evento.

Programação completa está disponível na fanpage do evento no Facebook .

