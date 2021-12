15ª Policlínica Regional de Saúde é inaugurada em Simões Filho

A 15ª Policlínica Regional de Saúde do Estado, sediada em Simões Filho, foi inaugurada nesta sexta-feira, pelo governador Rui Costa. A unidade, que começa a funcionar na segunda-feira (2), vai prestar serviços ambulatoriais especializados e exames de alta complexidade a cerca de 785 mil baianos que moram nos municípios de Camaçari, Conde, Dias D’ávila, Lauro de Freitas, Mata de São João e Simões Filho – municípios que compõem o Consórcio Metro Recôncavo Norte. O investimento na policlínica, que ocupa uma área de 3.661 metros quadrados, foi de mais de R$20 milhões do Governo do Estado em equipamentos, mobiliário e ônibus para transportar os pacientes.

Na entrega da unidade, o governador falou aos presentes que a melhor política pública de saúde é a prevenção e o diagnóstico precoce. "Saúde é quando a população é saudável, ou não tem doença, ou descobre a doença cedo, a tempo de tratar. É isso que eu quero que a população faça: procure os postos de saúde. Os exames necessários serão solicitados pelo médico e o município vai marcar esses exames e levar os pacientes, sem filas, no micro-ônibus, para fazerem os procedimentos na Policlínica", disse.

Rui Costa revelou, ainda, que foram formados consórcios para a implantação de mais cinco policlínicas. "Serão, ao todo, 24 policlínicas entregues até dezembro do ano que vem. Esse é um modelo que só fica de pé porque nós conseguimos dar as mãos, municípios e Governo do Estado. O investimento é 100% do governo para a implantação do equipamento. Agora, o Estado entra com 40% do custeio e os 60% restantes serão divididos, proporcionalmente, pelos municípios que formam o consórcio".

Para a presidente do consórcio e prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, as policlínicas estão dando resolutividade e proporcionando economia para os municípios. "As prefeituras não têm condição de adquirir e manter, sozinhas, equipamentos de alta tecnologia, como tomógrafos e aparelhos de ressonância magnética. Além da aquisição dos equipamentos, o Governo do Estado ainda ajuda no custeio. As 14 policlínicas que já estão atendendo os consórcios acabaram com os problemas das filas e dos exames que não eram encontrados. Com essa aqui não vai ser diferente".

Estrutura e especialidades – As consultas e exames são agendados previamente pelas regulações dos municípios envolvidos e os pacientes regulados serão transportados – ida e retorno - em ônibus com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade, disponibilizados pelo Governo do Estado. A Policlínica Regional de Saúde vai oferecer consultas em 18 especialidades, a exemplo de angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastrenterologia, neurologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia/obstetrícia, mastologia e urologia. Também serão oferecidos diversos exames, como ressonância magnética, tomografia, mamografia, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, ergometria, mapa, holter, eletroencefalograma, eletromiografia, raio-X, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, entre outros.

O diretor geral da Policlínica em Simões Filho, Fernando Failla, informou que a unidade é a primeira a oferecer o serviço de densitometria óssea. “Esse exame é realizado para medir a condição óssea das pessoas. A nossa ressonância magnética também está preparada para fazer um exame de coluna e de corpo inteiro", ressaltou.

Outras ações - Ainda em Simões Filho, o governador Rui Costa também entregou oito ambulâncias, cinco micro-ônibus e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), anexo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no município.

Oftalmologia é uma das 18 especialidades que serão oferecidas na unidade entregue por Rui Costa à população.

