14º Concurso de Bandas e Fanfarras segue por diversos municípios

Mais uma etapa 14º Concurso de Bandas e Fanfarras foi realizada, nesse final de semana, desta vez em Lauro de Freitas, com a participação de grupos do município, bem como de Salvador, Camaçari, Santo Amaro da Purificação e local. No total, 17 fanfarras desfilaram, sendo que 12 concorreram e cinco fizeram participação especial. “Incentivar esse tipo de arte ajuda no contraponto à violência, é uma cultura de paz, de inclusão através da música e que incentiva nossos estudantes a buscarem o caminho da arte e não das drogas”, destacou a prefeita Moema Gramacho. A próxima fase do concurso será no dia 15 de setembro, em Dias D´Avila.

As fanfarras foram avaliadas nas categorias “Musical nível 2”, tendo a Fanecb de Salvador como campeã; “Musical com evolução”, com a Banuni de Salvador vencedora; “Musical nível 3”, com a Fanesva de Camaçari vencedora; e “Musical nível 2 com evolução”, tendo vencido a fanfarra Fandj de Salvador.

Por estarem sediando o evento, as cinco fanfarras composta por alunos das redes municipal e estadual de Lauro de Freitas realizaram apresentações especiais. Foram elas: FANLAP (Escola Lagoa dos Patos), FAMOC (Escola Olavina Calazans), FANCEAAD (Escola Alfredo Agostinho de Deus), Filarmônica Uni Sons (Escola Santa Júlia) e a Fanfarra Renovação da Bahia (Escola Bartolomeu de Gusmão). Esta última é tricampeã pela Liga Cultural de Bandas Musicais da Bahia.

“Além de trazer um pouco de cultura para nossa população, o concurso ajuda a incentivar nossos jovens a entrarem no munda da arte”, enfatizou explica Lucas Alexandre, membro da Associação Cultural de Bandas, Fanfarras e Filarmônicas da Bahia (ACBFFB), responsável pela realização do concurso, que contou com o apoio da prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT).

Agenda para as próximas etapas:

15/09/19 - Dias D'Ávila

29/09/19 - São Francisco do Conde

20/10/19 - Catu

27/10/19 - Candeias

10/11/19 - Nazaré das Farinhas

17/11/19 - Ilha de Itaparica

08/12/19 - Vila de Abrantes – Camaçari (Final)

adblock ativo