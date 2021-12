13º Tempero no Forte contará com chefs locais e nacionais

Acontece na Praia do Forte, de 29/11 a 9/12, o 13o Tempero no Forte – Festival Cultural e Gastronômico, que tem como tema, este ano, o camarão, que será o protagonista dos pratos assinados por experientes profissionais da Gastronomia, durante os dez dias do evento. Com curadoria da chef Tereza Paim, o festival trará uma programação eclética, com música instrumental, arte, artesanato e aulas de Gastronomia. Entre os convidados nacionais, destaque para a chef e apresentadora de TV Danielle Dahoui, confirmada como uma das estrelas da Cozinha Show, com a aula ‘Na cara e na coragem’, na qual revelará sua receita de brownie e os segredos de como empreender.

Há 22 anos no comandando dos bistrôs Ruella, em São Paulo, a pernambucana Danielle, criada no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras chefs mulheres a fazer uma cozinha autoral franco-brasileira com toques orientais. A profissional deu o start à sua carreira em 1996, depois de passar uma temporada na França, estudando Gastronomia. De volta ao Brasil, criou, buscou investidores e chegou a comandar sete restaurantes entre São Paulo e Rio.

