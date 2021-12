13ª Parada Cultural LGBT agita Lauro de Freitas

Com o objetivo de celebrar a diversidade e promover o combate ao preconceito e a luta por direitos, a 13ª Parada Cultural LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros) de Lauro de Freitas acontece neste domingo (24), tendo como ponto de concentração a frente do Parque Shopping, a partir das 14h. O tema desta edição é “50 anos de Stonewall – série de manifestações de membros da comunidade LGBT contra a invasão da polícia de Nova York ao bar Stonewall Inn”. A rebelião é considerada um marco do movimento gay e da luta contra a homofobia.

O presidente da União dos Gays de Lauro de Freita (UNIGAY), Alan Nery, fala sobre a importância da Parada Cultural LGBT. “Trata-se de um ato político, um movimento de respeito, cidadania e luta por direitos iguais. Representa a defesa dos nossos direitos para que a gente continue ampliando as nossas conquistas, principalmente por estarmos em um momento de retrocesso político. É sempre importante a gente estar nas ruas, garantindo a igualdade e o respeito pela diversidade. É um evento de paz, que busca a participação da comunidade laurofreitense e das famílias locais”.

Organizada pela UNIGAY, com o apoio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT) e do Conselho Municipal de Política Cultural, a Parada Cultural LGBT contará com a apresentação de dj’s, transformistas e drag queens.

