13º Festival Tempero no Forte movimenta economia criativa do Litoral Norte

Durante 11 dias, Praia do Forte sediou o 13º Festival Tempero no Forte e Litoral Norte, encerrado nesse domingo (9), com criações e combinações em torno do Camarão – que foi o tema dessa edição do evento. Os pratos foram assinados por chefs convidados de Salvador e de outros Estados, além dos titulares de restaurantes do badalado vilarejo baiano e do entorno. Além da gastronomia nos restaurantes e aulas na Cozinha Show, o festival ofereceu shows de música instrumental e apresentações culturais.

Com um saldo positivo de vendas dos pratos e restaurantes lotados, de acordo com os organizadores, o Tempero no Forte se consolida como uma opção para quem deseja aproveitar dias de praia, descanso e lazer, aliado ao celeiro artístico, cultural, musical e gastronômico que a região oferece.

adblock ativo