1º Encontro Estadual de Proteção e Defesa Civil reúne prefeitos no CAB

O 1º Encontro Estadual de Proteção e Defesa Civil está sendo realizado nesta segunda-feira (13), e prossegue na terça (14), das 9h às 17h30, no auditório da Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, no Centro Administrativo. Promovido pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil realiza, o evento visa preparar os coordenadores das Defesas Civis e prefeitos para as situações de emergência. O coordenador adjunto da Defesa Civil do Estado, Vitor Gantois, considera que, a partir deste encontro, eles estarão mais preparados para enfrentar as situações. “Eles saberão como decretar uma situação de emergência e como lidar com a questão dos planos de contingência que o Estado necessita. E nós estaremos, através do corpo técnico, prontos para ajudar a população distribuída em seus 417 municípios”.

Com quase 565 mil quilômetros quadrados, entre áreas de floresta tropical, caatinga e cerrado, além de ser o Estado com a maior faixa litorânea do país, a Bahia tem 70% da sua extensão territorial localizada no semiárido brasileiro. É dentro dessa realidade que os coordenadores de Defesa Civil se debruçam, a partir do tema geral do encontro “‘Construindo uma Bahia resiliente’.

O prefeito Roberval Maira, de Dom Basílio, município do Sudoeste da Bahia, ressalta que a região está sofrendo com a seca e tem tido a colaboração do Governo do Estado, que disponibiliza recursos para a contratação de carros pipa. “Mas o grande apoio do governador Rui Costa foi no projeto da adutora, que vai trazer água de Livramento para Dom Basílio. O projeto já foi aprovado pela Defesa Civil e só está aguardando recursos do Ministério da Integração”.

Já o município de Prado, no Sul da Bahia, vive um drama bem diferente: a erosão marítima. O secretário de administração da cidade, Luis Vicente Dupin Júnior, diz que o avanço do mar se intensificou de 2013 para cá. “A gente teve dois empreendimentos muito importantes afetados, um deles, de turismo, que fechou. As barracas do centro da cidade estão ameaçadas e afetadas pela erosão e o município não tem como fazer nada, porque os custos são muito altos. Como a cidade é basicamente turística, isso afeta toda a economia, o comércio e os serviços, enfim, todo o nosso movimento”. Segundo ele, a Defesa Civil está ajudando a superar o problema. “Nós conseguimos, com o apoio da Defesa Civil, decretar estado de emergência. Eles estão fazendo o acompanhamento e estamos terminando um projeto e contratando uma empresa para fazer o estudo oceanográfico para buscar recursos. Isso tem sido muito importante para superar essa dificuldade”.

Ações emergenciais - O coordenador da Defesa Civil do Estado, Vitor Gantois, informa que o órgão mantém contato direto com todas as secretarias do Governo do Estado. “A Defesa Civil é um órgão articulador de ações emergenciais nos municípios e temos um tratamento prioritário nas demandas emergenciais, não encontramos nenhum tipo de dificuldade”. Na Bahia, atualmente, completa, há 215 municípios em situação de emergência por causa da seca e da estiagem. “Esse é o nosso maior problema, que se reflete na produção agropecuária e agrícola. Desde 2012, quando essa estiagem está mais forte, nós estamos promovendo ações como limpeza de aguadas, perfuração de poços, distribuição de cisternas, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, e temos também a operação de carros pipa em parceria com o Governo Federal”, relata Gantois.

Já no Extremo-sul, ainda conforme o coordenador da Defesa Civil, o problema da erosão marinha também está sob observação da Defesa Civil. “Estamos fazendo uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para um estudo integrado que vai proporcionar um convívio com esse problema. O nosso trabalho é de promover o convívio, já que não é possível combater alguns elementos da natureza. Por isso, o tema deste encontro é justamente a resiliência. Este encontro vem discutir uma Bahia resiliente”.

