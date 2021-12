Workshop de Segurança do Trabalho é realizado em Luís Eduardo Magalhães

O Centro de Treinamentos da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), em Luís Eduardo Magalhães, sediou o II Workshop de Segurança do Trabalho. O evento, realizado nos dias 25 e 26, contou com palestras e atividades práticas para o combate e a prevenção a incêndios, estimulando a troca de experiências entre os profissionais participantes e atualização sobre as principais normas técnicas regulamentadoras vigentes na legislação brasileira.

O coordenador do Centro de Treinamento da ABAPA, Douglas Fernandes, destacou que o evento está diretamente ligado à principal diretriz dos cursos oferecidos pela entidade. “A segurança do trabalho e a prevenção de acidentes e incêndios são temas sempre reforçados pelos instrutores durante as capacitações do Centro de Treinamentos. As normas de segurança, principalmente na operação de máquinas e equipamentos agrícolas dentro das fazendas, seguem os protocolos e os profissionais que atuam na área devem utilizar estes conhecimentos na prática”.

O bombeiro civil Fábio Silva comentou sobre o workshop: “Pudemos interagir com o que há de mais moderno nas práticas de segurança, principalmente no combate aos incêndios, com a participação das brigadas. É sempre importante acompanhar as mudanças das normas e legislações que recentemente vem reforçando a atuação do bombeiro civil em Luís Eduardo Magalhães”, avaliou.

