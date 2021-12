Vereador baleado em cidade baiana passa por cirurgia e segue estável

O vereador Adernoel Mota de Santana (PTC), 33, conhecido como Dé do Sol do Cerrado, tem estado de saúde estável e passou por uma cirurgia para conter a hemorragia após ser baleado. Adernoel é vereador na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Dé do Sol do Cerrado foi baleado ao sair de casa na manhã desta quarta-feira, 17. Atingido por pelo menos dois disparos de arma de fogo, o político foi encaminhado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo levado, em seguida, ao Hospital Geral do Oeste, em Barreiras.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

