UPA em Barreiras é inaugurada

O município de Barreiras ganhou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), instalada no bairro de Santa Luzia. O equipamento foi inaugurado nesta quinta-feira (5), pelo governo do Estado, que investiu, aproximadamente, R$ 4 milhões. Com capacidade para atender a 250 pacientes por dia, a UPA em Barreiras foi construída com o objetivo de contribuir na redução das filas nos prontos-socorros dos hospitais, atendendo urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame.

A unidade dispõe de 17 leitos, quatro deles para o atendimento de pacientes críticos; laboratório clínico; e equipamentos para auxiliar o diagnóstico, a exemplo de raio-X e eletrocardiografia (ECG). Também em Barreiras foi inaugurado o Hemocentro Regional de Barreiras, que atende a população desde maio.

O vice-governador João Leão, presente à solenidade, destacou que a construção da Policlínica Regional de Barreiras – que vai atender os municípios da região Oeste com exames de imagem de média e alta complexidade – e a ampliação do Hospital do Oeste, com a implantação dos serviços de oncologia e cardiologia, estão em andamento em Barreiras.

