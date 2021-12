Trecho recuperado da BA-172 é inaugurado

Restaurados, os 43 quilômetros da BA-172 que ligam os municípios de Jaborandi e São Felix do Coribe foram entregues pelo governador Rui Costa, na quarta-feira (9). A obra – cujo investimento total, incluindo os custos com a manutenção nos próximos cinco anos, está orçado em R$ 22 milhões – beneficiará mais de 98 mil pessoas da região.

O governador afirmou que, além desse trecho já recuperado da estrada, será feito um acesso da entrada da cidade, “bonito, confortável e mais seguro” para a população, com uma extensão de três quilômetros. “Também iremos realizar parcerias para apoiar a Agricultura Familiar na região e para continuar levando água tratada para quem mora na sede e nas comunidades rurais do município”. As obras de qualificação na pista irão ajudar, também, a impulsionar as atividades da Agricultura e da Pecuária.

Com a captação superficial feita pelo Rio Formoso, através de flutuante, a obra do sistema de abastecimento contou com um investimento de R$ 120 mil. A distribuição é feita por 636 metros de tubulação, levando água tratada para 16 famílias.

Durante a visita a Jaborandi, o governador entregou também a construção do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, na localidade Assentamento Montalvão, na beira do Rio Formoso. Rui Costa visitou, ainda, as instalações do Colégio Estadual Francisco Moreira Alves, para o qual assinou ordem de serviço para obras de reforma no valor de R$ 266 mil.

adblock ativo