Técnicos do programa de controle do vírus da raiva são capacitados

Com o objetivo de capacitar o quadro técnico para ações do Programa Estadual de Controle e Profilaxia da Raiva dos Herbívoros (PECRH), agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) realizou treinamento interno sobre a colheita de material para o diagnóstico de doenças neurológicas e do controle populacional de morcegos vampiros. O evento, que aconteceu em outubro, em Santa Maria da Vitória, contou com a participação de médicos veterinários, gerente, fiscais e o coordenador regional.

O diretor de Defesa Animal em exercício, José Neder, destacou que essa prevenção colabora na diminuição de incidência da doença na região. "A ação é fundamental para o fortalecimento das atividades de vigilância para a raiva e outras encefalopatias, colaborando na diminuição de incidência da doença na região". Inclusive, o controle populacional do morcego vampiro (Desmodus rotundus) - principal transmissor do vírus da raiva, encontrado em cavernas, minas e casas abandonadas - é foco da Coordenadoria Regional de Barreiras, onde os técnicos têm intensificado as ações em todo o município.

