Serviços e treinamentos para área de RH do Agronegócio são tratados em workshop

Gestores e colaboradores das áreas de Recursos Humanos (RH) das fazendas e empresas agrícolas do município de Luís Eduardo Magalhães participaram do I Workshop de RH no Agronegócio, promovido pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA). Os participantes trocaram informações sobre os serviços e treinamentos que possam proporcionar maior promoção da saúde, segurança e qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, seja no escritório ou no campo.

O diretor da ABAPA, Marcelo Kappes, que representou os agricultores no evento, reforçou a importância da capacitação e dos treinamentos, não somente para cumprir a legislação trabalhista, mas principalmente para valorizar os profissionais, garantindo todas as condições físicas, emocionais e intelectuais para que eles possam exercer as suas atividades. “O Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia da ABAPA vem fechando convênios para manter parcerias estratégias com as entidades ligadas à saúde e segurança do trabalhador e capacitou, somente no ano passado, cerca de seis mil colaboradores. O Centro vem criando estratégias, como o workshop, para que toda a infraestrutura de cursos, treinamentos e serviços já oferecidos na região sejam melhor aproveitados pelos associados da ABAPA e pelas demais fazendas e empresas do agronegócio”, afirmou, ressaltando as tratativas para o alinhamento e fortalecimento institucional com a Federação da Indústria da Bahia (FIEB).

Representantes de entidades apresentaram o seu portfólio e iniciaram o diálogo sobre possíveis parcerias em ações estratégicas que venham apoiar as empresas da área agrícola no atendimento às normas e na retenção de talentos, contribuindo para aperfeiçoar o mercado do Agronegócio regional. Foram elas: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Social do Transporte (SEST)/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)/Sindicato Rural dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB).

