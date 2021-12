Seminários Territoriais são realizados em Barreiras e Senhor do Bonfim

Um novo ciclo de Seminários Territoriais visando a construção do Currículo Bahia está sendo realizado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Nesta sexta-feira (26), as atividades aconteceram nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) de Barreiras (NTE 11) e Senhor do Bonfim (NTE 25), onde se reuniram gestores escolares, professores e coordenadores pedagógicos para dialogarem sobre a primeira versão do currículo referencial para o Estado da Bahia, visando potencializar a realização da consulta pública, que está aberta para contribuições até o dia 13 de novembro pelo Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Reunidos em Barreiras, os educadores ligados ao NTE 11 se debruçaram em questões que consideram essenciais para o território, como Educação do Campo e Educação Ambiental. Um dos capacitadores da equipe de redatores do Currículo Bahia, Marco Botelho falou sobre a iniciativa. “Estamos conseguindo contemplar todas as instâncias educacionais, como universidades estaduais e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), em torno da discussão sobre a primeira versão do Currículo Referencial para o Estado da Bahia, para que todos possam contribuir”.

Os Seminários Territoriais estão acontecendo nos 27 Territórios de Identidade da Bahia, de forma integrada entre as redes estadual, municipais e privadas, com a participação de redatores do currículo, técnicos da Secretaria Estadual de Educação, equipe da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/BA), e dos Conselhos Municipais de Educação e da rede privada.

A consulta pública on-line e as discussões giram em torno do novo currículo para a Educação Infantil e Ensino Fundamental das redes públicas e privada, de acordo com o superintendente de Políticas para a Educação Básica do Estado, Ney Campello. O gestor falou sobre o alcance desta construção coletiva: “Queremos uma ampla participação em toda Bahia, e não apenas de pequenas emendas, mas algo concreto e de qualidade. A intenção é que apontem novas sugestões e analisem novos caminhos para a versão preliminar que está disponível. Estamos realizando estes seminários durante todo o ano e agora estamos com este novo ciclo como parte desta mobilização”.

