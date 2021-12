SEMA e órgãos de Segurança discutem combate à poluição sonora em Barreiras

Planos de ações para combater a poluição sonora no município de Barreiras foram discutidas entre gestores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMATUR) e representantes da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito e da Polícia Militar (PM) do Estado da Bahia. Além de atuar junto a veículos e estabelecimentos com som alto, os órgãos públicos pretendem coibir ações que perturbem o sossego público. Entre as medidas a serem tomadas estão abordagem, apreensão e recolhimento de veículo, lavratura de Auto de Infração e envio das ações para o Juizado Criminal e Ministério Público.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Turismo, Ailton José da Silva, para a solução do recorrente e grave problema - considerado crime ambiental - é importante a parceria entre os órgãos. “Há um crescente número de reclamações referente à poluição sonora em vários pontos do município, por isso nossa reunião tem a finalidade de conciliar a atuação de cada órgão para cumprimento do seu papel, ajudando nos procedimentos. O nosso objetivo é somar esforços, pois quem ganha com isso é a sociedade”.

O representante do Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO), capitão Coutinho, da PM, considera que essa parceria irá criar uma maior aproximação entre as secretarias municipais e a Polícia Militar dinamizando as ações. “Os fiscais, agentes e profissionais envolvidos terão mais facilidade em observar as demandas do município para atender a população de uma forma mais rápida”.

O secretário de Segurança Cidadã e Trânsito, Luiz Vidal, destaca que as fiscalizações repreensivas e educativas estão programadas para ocorrer durante todo o ano nos bairros e área central do município. “Ao discutirmos a problemática da poluição sonora e traçarmos um plano de ação entre as instituições estamos buscando uma melhoria na fiscalização e no cumprimento da lei”, pontuou.

adblock ativo