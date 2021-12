Secretário de Cultura de LEM é achado morto dentro de carro

O secretário de Cultura do município de Luís Eduardo Magalhães, Alexandre Vieira, foi encontrado morto na manhã deste sábado, 17. O corpo estava dentro de um carro e apresentava diversas perfurações de faca. Um vigilante que passava pelo local avisou a policia.

O prefeito Oziel Oliveira (PSD) usou as redes sociais para lamentar a morte do secretário. “Alexandre um homem bom, talentoso, competente, solidário; foi covardemente assassinado nesta manhã. Com o coração dilacerado, comunico o cancelamento de todas as atividades de campanha previstas para o dia de hoje. A hora agora é de tomar providências em relação ao ocorrido, e no amparo à família e amigos mais próximos”, disse.

A deputada Jusmari Oliveira (PSD), esposa de Oziel, também lamentou o fato. “Fomos acordados hoje com o choque do comunicado do assassinato de Alexandre Vieira. Amigo e companheiro de tantos anos, de tantas lutas, de tantos sonhos. Nosso único conforto é o discernimento de que o Senhor Nosso Deus amparará a todos que sofrem com a partida de Alexandre”, lamentou.

Alexandre tinha 53 anos. Nascido em Minas Gerais, era conhecido em Luis Eduardo Magalhães por realizar inúmeros projetos culturais. Vieira deixa mulher e dois filhos.

