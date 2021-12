Saúde sem Fronteiras chega em Serra do Ramalho e Correntina

O município de Serra do Ramalho recebeu, nesta sexta-feira (7), o programa itinerante Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) e, na segunda-feira (10), estará em Correntina. No atendimento, mulheres de 50 a 69 anos – faixa etária determinada pelo Ministério da Saúde, por ser a mais propensa ao aparecimento da doença – poderão realizar mamografia, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama. O serviço começa às 7h e encerra às 18h.

Em Serra do Ramalho, o atendimento prossegue até o dia 20 de dezembro, com a unidade móvel estacionada no Centro Cultural Luís Eduardo Magalhães, no centro. Já em Correntina, o atendimento será no período de 10 a 23 de dezembro e a unidade móvel estacionada estará nas proximidades do Ginásio de Esportes, na entrada da cidade.

No total, a SESAB pretende atender a 3.385 mulheres nos dois municípios. Para ser atendida, a mulher deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço. O Saúde sem Fronteiras é um programa que tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia.

